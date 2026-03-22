En dévoilant l’EV2 en exclusivité mondiale au Salon de l’automobile de Bruxelles, Kia franchit une étape décisive dans sa stratégie d’électrification. Ce SUV compact ne se contente pas d’élargir la gamme : il redéfinit l’accessibilité de la mobilité électrique sans sacrifier l’émotion ni la technologie de pointe.

Une nouvelle porte d’entrée stratégique

Sous le thème « La force des premières fois », Kia a présenté l’EV2 comme le futur pilier de sa gamme électrique. Conçue spécifiquement pour l’environnement urbain, cette nouveauté du segment B vise à convertir les conducteurs hésitants grâce à une approche intuitive. Ho Sung Song, PDG de Kia, souligne que l’EV2 est la réponse concrète aux citadins recherchant à la fois compacité, espace intérieur et plaisir de conduite.

Le concept “Boîte à pique-nique” : l’habitacle réinventé

L’innovation majeure réside dans l’aménagement intérieur. Baptisé « Boîte à pique-nique », l’habitacle offre une bulle de sérénité au milieu du chaos urbain. Malgré un gabarit contenu, l’EV2 impressionne par sa flexibilité : les sièges arrière coulissants permettent de libérer jusqu’à 958 mm d’espace aux jambes, une valeur de catégorie supérieure. La technologie n’est pas en reste avec un triple écran panoramique (12,3″ pour l’instrumentation, 5″ pour la clim et 12,3″ pour l’infodivertissement) et l’intégration de l’Assistant IA de Kia.

Performance et polyvalence technique

L’EV2 repose sur une architecture robuste proposant deux options de batterie :

42,2 kWh pour un usage strictement urbain (317 km WLTP).

61,0 kWh pour une polyvalence accrue, atteignant 448 km d’autonomie .

La recharge rapide permet de récupérer 80% d’énergie en environ 30 minutes, tandis que les fonctionnalités V2L (Vehicle-to-Load) transforment la voiture en source d’énergie mobile pour les activités de plein air.

L’offensive GT : la performance pour tous

Kia ne s’est pas arrêté à l’EV2. Le constructeur a profité de l’événement bruxellois pour muscler son catalogue avec les déclinaisons EV3 GT, EV4 Hatchback GT et EV5 GT. Dotées d’une transmission intégrale à deux moteurs et de suspensions à commande électronique, ces versions prouvent que l’électrique peut aussi rimer avec sensations fortes et dynamisme.