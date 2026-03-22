Une Offre Publique d’Achat (OPA) est une opération par laquelle un investisseur ou une entreprise propose publiquement de racheter les actions d’une société cotée à un prix déterminé.

Dans certains cas, lorsque l’acquéreur dépasse un seuil de participation important, la réglementation peut lui imposer de lancer une OPA obligatoire sur le reste des actions afin de protéger tous les actionnaires.

Définition approfondie

Une OPA est une opération financière encadrée par les autorités de marché. Elle consiste pour un investisseur à proposer aux actionnaires d’une société cotée de vendre leurs titres à un prix fixé à l’avance, généralement supérieur au prix de marché afin d’inciter à la vente.

L’objectif est souvent de prendre le contrôle de la société ou d’augmenter significativement sa participation dans le capital.

Dans certains cas, lorsqu’un actionnaire franchit un seuil de contrôle important dans une société cotée, la réglementation peut l’obliger à déposer une OPA obligatoire sur l’ensemble des actions restantes.

À la Bourse de Tunis, ces opérations sont supervisées par le Conseil du Marché Financier, qui veille à l’équité entre tous les investisseurs.

Plus : LEXIQUE

Pourquoi cette notion est importante ?

L’OPA joue un rôle clé dans la gouvernance des sociétés cotées et le fonctionnement des marchés financiers.

Elle permet :

les prises de contrôle d’entreprises cotées

la restructuration du capital

une sortie équitable pour les actionnaires minoritaires

l’amélioration de la transparence du marché

L’OPA obligatoire est particulièrement importante car elle garantit que tous les actionnaires bénéficient des mêmes conditions de vente lorsqu’un nouvel actionnaire prend le contrôle de l’entreprise.

Exemple concret

Imaginons une société cotée à la Bourse de Tunis dont l’action vaut 10 dinars.

Un groupe industriel achète progressivement des actions et atteint 40 % du capital, dépassant un seuil de contrôle défini par la réglementation.

Le Conseil du Marché Financier peut alors exiger que cet investisseur lance une OPA obligatoire sur les 60 % restants.

L’investisseur doit proposer un prix identique pour tous les actionnaires, leur permettant de vendre leurs titres dans des conditions équitables.

Comment cela fonctionne ?

Une OPA, volontaire ou obligatoire, suit généralement ces étapes :

annonce du projet d’acquisition

• dépôt du dossier auprès du Conseil du Marché Financier

• validation et publication de l’offre

• ouverture de la période d’apport des actions

• participation des actionnaires

• clôture de l’opération et publication des résultats

Dans le cas d’une OPA obligatoire, l’initiateur doit proposer l’offre après avoir franchi un seuil de contrôle déterminé par la réglementation.

Les avantages

protection des actionnaires minoritaires

• transparence des opérations de prise de contrôle

• possibilité de vendre ses actions à un prix attractif

Les limites ou risques

coût financier élevé pour l’acquéreur

• risque de retrait de la société de la cote

• volatilité du cours de l’action pendant l’opération

Où rencontre-t-on cette notion ?

Cette notion apparaît dans plusieurs contextes :

Économie : opérations de fusion et acquisition

Entreprises : restructuration du capital

Marchés financiers : contrôle des sociétés cotées

Régulation financière : protection des investisseurs.