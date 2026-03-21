Le Paris Saint-Germain devra composer sans plusieurs joueurs samedi soir face à l’OGC Nice, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1.

Le club parisien sera notamment privé de Achraf Hakimi, Bradley Barcola et João Neves.

Hakimi suspendu, Barcola blessé

Achraf Hakimi ne fera pas le déplacement après avoir cumulé cinq cartons jaunes, entraînant une suspension.

De son côté, Bradley Barcola sera absent « plusieurs semaines » en raison d’une blessure à la cheville droite.

D’autres absences dans l’effectif

Le PSG devra également se passer de Fabián Ruiz, touché au genou, ainsi que de Quentin Ndjantou, victime d’une blessure musculaire à la cuisse.

Par ailleurs, l’entraîneur Luis Enrique a choisi de ménager João Neves en vue de la prochaine échéance européenne.

Liverpool dans le viseur

Cette gestion de l’effectif s’inscrit dans la préparation du quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool.

Selon le calendrier, le PSG recevra le club anglais le 8 avril avant de se déplacer à Anfield pour le match retour prévu le 14 avril.