Le RC Lens s’est provisoirement emparé de la tête de la Ligue 1 après sa large victoire face à Angers SCO (6-1), vendredi soir, en ouverture de la 27e journée.

Au stade Bollaert-Delelis, les Lensois ont dominé la rencontre de bout en bout, imposant leur rythme face à une formation angevine rapidement dépassée.

Une démonstration offensive à Bollaert

Lens a rapidement pris l’ascendant dans la rencontre, concrétisant sa supériorité par plusieurs buts. L’écart s’est creusé au fil du match, traduisant une nette domination et une efficacité offensive constante.

Face à un adversaire en difficulté, les Sang et Or ont signé un succès sans appel (6-1), confirmant leur dynamique actuelle.

Une première place à confirmer

Grâce à ce résultat, le RC Lens totalise désormais 59 points et prend la première place du classement, avec deux longueurs d’avance sur le Paris Saint-Germain.

Cette position reste toutefois fragile. Le PSG, ancien leader, se déplace samedi sur la pelouse de l’OGC Nice et compte encore un match en moins à disputer face au FC Nantes.

Angers reste en milieu de tableau

De son côté, Angers SCO occupe la 12e place avec 32 points. Le club angevin n’a pas résisté à la pression imposée par Lens et reste dans une position intermédiaire au classement.

Le programme de la 27e journée

La suite de la journée se poursuit samedi avec plusieurs rencontres, dont Toulouse FC face au FC Lorient et AJ Auxerre contre le Stade Brestois.

Le déplacement du Paris Saint-Germain à Nice constitue l’une des affiches majeures.

Dimanche, d’autres rencontres sont prévues, notamment Olympique Lyonnais face à AS Monaco, Stade Rennais contre le FC Metz, ainsi que Paris FC face au Le Havre AC et FC Nantes contre le RC Strasbourg.

La rencontre entre l’Olympique Marseille et le LOSC Lille doit encore être reprogrammée.