La 30e journée du Championnat d’Italie a débuté vendredi avec deux rencontres. Le Naples s’est imposé sur la pelouse de Cagliari (1-0), tandis que l’Udinese a dominé Genoa (2-0).

Ces premiers résultats interviennent avant une série de matches programmés tout au long du week-end.

Un programme chargé jusqu’à dimanche

La journée se poursuit samedi avec plusieurs affiches, dont Parme face à Cremonese, ainsi que AC Milan contre Torino.

La Juventus Turin affrontera Sassuolo dans une autre rencontre attendue.

Dimanche, plusieurs matches sont au programme, notamment Côme face à Pise, Atalanta Bergame contre Vérone, ainsi que Bologne face à la Lazio Rome.

L’AS Rome recevra Lecce, tandis que Fiorentina affrontera l’Inter Milan.

L’Inter en tête, Naples et Milan en poursuite

Au classement, l’Inter Milan occupe la première place avec 68 points en 29 matches. Naples suit avec 62 points en 30 rencontres, tandis que l’AC Milan complète le podium avec 60 points en 29 matches.

Derrière, Côme (54 points) et la Juventus Turin (53 points) restent au contact, tout comme l’AS Rome (51 points), dans une lutte serrée pour les places européennes.

Le bas de tableau sous pression

Dans la seconde moitié du classement, plusieurs équipes restent en difficulté. La Cremonese (18e, 24 points), Pise (19e, 18 points) et Vérone (20e, 18 points) occupent les dernières positions.

La lutte pour le maintien concerne également Lecce et la Fiorentina, proches de la zone rouge.