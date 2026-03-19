séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré (depuis le 2 mars et pour 3 mois) dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers la plateforme Myinvestia, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

Semaine écourtée, marché attentiste, décisions ciblées. Le portefeuille MyINVESTIA clôture cette séquence avec une progression maîtrisée, dans un environnement marqué par la prudence des investisseurs et l’approche des congés de l’Aïd.

1️⃣ FAIT MARQUANT

La séance du jour a été dominée par un arbitrage clé : la vente de SOTRAPIL.

👉 Une décision qui s’inscrit dans une logique de sécurisation des gains et de recentrage stratégique.

En parallèle, l’ordre d’achat sur SOTUVER reste en instance, traduisant une posture d’attente active dans un marché peu directionnel.

2️⃣ CONTEXTE MARCHÉ

La Bourse de Tunis termine la semaine sur un rythme modéré, sans impulsion forte.

📊 Indicateurs du jour :

Capitaux échangés : 758 972 DT

Volume : 127 795 titres

Transactions : 158

👉 Lecture :

Un marché en phase de respiration, dominé par des arbitrages ponctuels plutôt que par une tendance claire.

3️⃣ PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

Valeur : 50 869,39 DT

Performance globale : +1,74%

Performance du jour : +0,32%

Classement : 731 / 14 045

👉 Analyse :

Une performance progressive, construite sur la discipline plutôt que sur la prise de risque.

4️⃣ STRUCTURE & POSITIONNEMENT

🔎 Composition actuelle :

Porte présence du secteur bancaire (BIAT, Attijari, Amen Bank)

Diversification industrie / consommation (Poulina, SAH, TPR, ENNAKL)

💧 Liquidités : 11 990,34 DT

👉 Lecture stratégique :

Capacité d’intervention préservée

Positionnement équilibré

Flexibilité élevée à court terme

5️⃣ BAROMÈTRE WMC DES INVESTISSEURS (fin de semaine)

Neutre : 91%

En gain : 7%

En perte : 2%

👉 Signal marché :

Une majorité d’investisseurs en observation, traduisant un manque de conviction globale.

6️⃣ WMC AI INVESTOR SCORE

Score du portefeuille : 7,2 / 10

✔ Diversification solide

✔ Exposition maîtrisée

✔ Liquidités confortables

⚠ Faible momentum court terme.

7️⃣ SIGNAL D’ARBITRAGE

🟡 Neutre – Défensif

Arbitrages ponctuels privilégiés

Pas de prise de risque excessive

Attente de signaux post-Aïd

8️⃣ RISQUE & TENDANCE

Score de risque : 4 / 10 (modéré)

Tendance probable : latérale (65%)

👉 Lecture :

Le marché manque de catalyseurs immédiats, avec une probabilité élevée de consolidation.

🎯 CONCLUSION

Cette fin de semaine illustre parfaitement une réalité souvent sous-estimée : en Bourse, la performance ne vient pas uniquement de l’action, mais aussi de la gestion du timing.

Entre arbitrage (SOTRAPIL), attente stratégique (SOTUVER) et renforcement des liquidités, le portefeuille adopte une posture pragmatique.

👉 La prochaine séquence sera déterminante : après l’Aïd, le retour des volumes pourrait révéler de nouvelles opportunités… ou confirmer une phase de consolidation.

EN BREF Performance : Le portefeuille progresse de +0,32% sur la journée (+1,74% au global).

Le portefeuille progresse de sur la journée (+1,74% au global). Mouvement clé : Sortie stratégique de SOTRAPIL pour sécurisation des gains.

Sortie stratégique de pour sécurisation des gains. Postures : Attente confirmée sur SOTUVER et maintien de 11 990 DT de liquidités.

Attente confirmée sur et maintien de 11 990 DT de liquidités. Sentiment de marché : 91% des investisseurs sont neutres ; le marché manque de conviction.

91% des investisseurs sont neutres ; le marché manque de conviction. Score IA : Une note de 7,2/10 grâce à une diversification sectorielle exemplaire.