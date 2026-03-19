L’année 2025 marque un jalon stratégique pour QNB Tunisia, filiale du Groupe QNB, leader financier au Moyen Orient et en Afrique. Elle confirme le retour progressif à l’équilibre suivant la stratégie de redressement engagée depuis 2021.

Portée par une gestion rigoureuse, une gouvernance renforcée et une optimisation continue de ses opérations, la banque consolide son repositionnement durable sur son marché et poursuit son rôle de partenaire clé du développement économique.

Forte progression des indicateurs financiers

Au terme de l’exercice 2025, QNB Tunisia a enregistré une croissance solide de ses engagements. L’encours des engagements a atteint 2.196 millions de dinars, comparé à 1.887 millions de dinars en 2024, ce qui représente une progression de plus de 16%.

Les engagements envers le secteur public poursuivent également leur dynamique haussière pour atteindre 672 millions de dinars, après 466 millions de dinars en 2024, confirmant ainsi la confiance envers les institutions nationales.

Le portefeuille d’investissement, composé notamment de Bons du Trésor et d’Emprunts Nationaux, s’élève à 599 millions de dinars, en référence à 558 millions de dinars en 2024, accentuant la contribution de la banque à la stabilité macroéconomique.

La qualité du portefeuille de crédits continue de s’améliorer grâce à une gestion proactive du risque. Le taux des créances accrochées a atteint 20%, en comparaison avec 27 % en 2024, traduisant l’action d’assainissement entamée depuis 2021 conformément à la feuille de route mise en place en coordination avec la Banque Centrale de Tunisie.

Stabilisation des dépôts avec amélioration de leur structure

Les dépôts ont atteint 1.552 millions de dinars avec une amélioration considérable de la structure.

Cette performance est portée par une croissance de l’épargne, en augmentation de 14%, pour atteindre 167 millions de dinars, versus 146 millions de dinars en 2024, ainsi qu’une progression de 12% des dépôts à vue, totalisant 422 millions de dinars, par rapport à 376 millions de dinars en 2024.

Grâce à la diversification de ses solutions de placements et le déploiement d’offres segmentées pour les clients Retail, Corporate et Institutionnels, QNB Tunisia consolide son assise de liquidité et son attractivité commerciale.

Performance opérationnelle et retour à l’équilibre

L’exercice 2025 se distingue par une réduction drastique du déficit, fruit de la stratégie de restructuration et de redressement déployée depuis quatre ans. Le Produit Net Bancaire affiche une progression de 12% pour atteindre 79 millions de dinars, comparé à 70 millions de dinars en 2024.

Cette performance est soutenue par l’amélioration de la marge d’intérêt, une gestion efficace des ressources et une diversification accrue des revenus.

Les frais de gestion demeurent maîtrisés grâce à une politique d’efficacité opérationnelle tandis que le coût du risque poursuit sa normalisation, reflétant l’amélioration structurelle de la qualité du portefeuille de crédits.

Les fonds propres ont atteint 265,5 millions de dinars garantissant la résilience face aux mutations du marché.

Les ratios prudentiels excèdent largement les seuils règlementaires fixés par l’institut d’émission avec un ratio de solvabilité à 25%, un ratio de liquidité à 170%, un ratio de couverture des créances classées par les provisions à 70% et un ratio de couverture des crédits par les dépôts à 114 %.

Excellence en gouvernance et engagement ESG

QNB Tunisia aligne son cadre de gouvernance sur les standards internationaux du Groupe QNB et sur les directives de la Banque Centrale de Tunisie. Le renforcement des dispositifs de contrôle interne et de conformité assure une maîtrise rigoureuse des risques de crédit, de marché et opérationnels. En 2025, l’intégration des critères ESG est devenue consubstantielle à la stratégie de la banque.

Les initiatives phares incluent le soutien pérenne aux institutions de microfinance pour favoriser l’inclusion financière et l’entrepreneuriat des populations vulnérables. La banque s’investit également dans l’éducation financière via des programmes pédagogiques destinés aux élèves des écoles primaires. La digitalisation au sein de la banque s’accélère avec le lancement des solutions et des produits répondant aux besoins de la clientèle.

Enfin, l’engagement de la banque pour la santé publique se manifeste par un soutien logistique aux hôpitaux Aziza Othmana et Béchir Hamza, ainsi que par des collaborations avec le Centre National de Transfusion Sanguine et des campagnes de sensibilisation au cancer du sein.

Monsieur Lotfi DEBBABI, CEO de QNB Tunisia, a déclaré « L’année 2025 marque un tournant majeur pour QNB Tunisia. Nos résultats valident la résilience de notre modèle économique et la pertinence de nos choix stratégiques. Au-delà du retour imminent à la rentabilité, nous avons consolidé les fondamentaux d’une croissance pérenne et responsable. Dans un environnement économique complexe, notre capacité d’adaptation et notre proximité client restent nos meilleurs atouts pour l’avenir. »