L’Organisation mondiale de la santé OMS Tunisie a appelé à promouvoir la culture de l’entraide et de la solidarité compte tenu de son rôle essentiel dans le soutien du bien-être psychologique et le renforcement du sentiment d’appartenance et de solidarité au sein de la société.

Dans un message de sensibilisation publié sur les réseaux sociaux, l’Organisation a souligné l’importance de mener des initiatives simples qui apportent de grands bénéfices aux individus et à la société, notamment prendre régulièrement des nouvelles de ses proches et s’assurer qu’ils vont bien, venir en aide aux personnes dans le besoin, ainsi que de s’engager dans le bénévolat en mettant son temps et ses compétences au service de l’intérêt général.

Elle a souligné que de tels comportements quotidiens, malgré leur simplicité, peuvent avoir un impact positif tangible sur la vie des autres, tout en renforçant chez l’individu un sentiment de satisfaction et de bien-être psychologique.

L’organisation a estimé que « les petits gestes peuvent avoir un grand impact », appelant à ancrer ces valeurs dans la vie quotidienne afin de contribuer à la construction d’une société plus solidaire et plus cohésive.