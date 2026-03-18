La Banque centrale de Tunisie (BCT) a appelé les banques et la Poste Tunisienne à prendre les mesures nécessaires pour garantir la continuité des opérations de retrait aux Distributeurs automatiques de billets (DAB) et des services de paiement électronique, à l’occasion du congé de la fête de l’Indépendance et de l’Aïd El Fitr.

La BCT a mis l’accent, dans une note, sur la nécessité d’assurer le chargement des DAB et de garantir la disponibilité technique des plateformes électroniques, afin d’assurer la continuité des services financiers sans interruption pendant la période de congé.

L’institution d’émission a également souligné l’importance de l’intervention à temps pour la résolution de tout incident technique et a appelé à prendre les mesures préventives nécessaires afin d’éviter d’éventuelles interruptions.

Ces recommandations s’inscrivent dans le souci de garantir le bon déroulement des transactions financières des citoyens, notamment en raison de l’augmentation de la demande de services bancaires et électroniques pendant les périodes de fêtes.