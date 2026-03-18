La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester l’annulation de sa victoire lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Cette décision avait été prise par le Jury d’Appel de la CAF, qui a déclaré le Sénégal forfait et homologué le score de 3-0 en faveur des Marocains.

La FSF mobilise ses moyens juridiques

Le secrétaire général de la FSF, Abdoulaye Saydou Sow, a déclaré : « Le Sénégal usera de tous les moyens légaux pour faire valoir ses droits ». Un collectif d’avocats travaille déjà à constituer un dossier destiné au TAS, basé à Lausanne, dans le but de faire annuler la décision de la CAF et de restituer le titre au Sénégal.

Réactions des joueurs

La star et capitaine de l’équipe, Sadio Mané, a exprimé sa colère sur Instagram, dénonçant « des événements qu’il juge inadmissibles » et appelant à une « révolution profonde pour sauver la passion de millions de fans ». L’attaquant vedette des Lions de la Téranga souligne ainsi le sentiment de frustration ressenti par le football sénégalais et ses supporters.

Contexte de la décision

Le Jury d’Appel de la CAF avait statué mardi en application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition, déclarant le Sénégal forfait pour la finale et validant le score de 3-0 en faveur du Maroc. Cette décision fait suite à la réserve introduite par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et a annulé la décision initiale du Jury Disciplinaire de la CAF.