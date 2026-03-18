Le sélectionneur national Sabri Lamouchi a annoncé, ce mercredi, la liste des joueurs convoqués pour les deux matches amicaux face à Haïti et au Canada, prévus les 28 et 31 mars à Toronto (Canada).

Ces deux rencontres amicales rentrent dans le cadre du stage du Onze national programmé du 23 au 31 mars en prévision de la phase finale de la Coupe du Monde de football prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

Lors du premier tour du Mondial, la Tunisie évoluera dans le groupe F aux côtés des Pays-Bas, du Japon et du qualifié du deuxième barrage européen (Ukraine, Pologne, Suède ou Albanie).

Voici la liste des joueurs :

Gardiens : Aymen Dahmène (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain), Noureddine Farhati (Stade Tunisien)

Défenseurs : Yan Valery (Young Boys), Mouataz Neffati (IFK Norrköping), Ghaith Zaalouni (Club Africain), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk), Raed Chikhaoui (US Monastir), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Mortadha Ben Ounnes (Kasimpasa), Ali Abdi (Nice)

Milieux : Elyes Skhiri (Eintracht Francfort), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Rani Khedhira (Union Berlin), Ismael Gharbi (SC Braga), Mohamed Belhaj Mahmoud (Lugano FC)

Attaquants : Elias Saad (Hanovre 96), Sébastien Tounekti (Celtic), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Firas Chaouat (Club Africain), Louay Ben Farhat (Karlsruher SC), Seyfallah Letaief (Greuther Fürth), Omar Ben Ali (CS Sfaxien), Khalil Ayari (Paris-SG), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Anis Saidi (San Diego FC).