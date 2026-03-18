Point sur le 8es de finale de la Ligue des champions après les rencontres disputées mardi.
(+) Sporting Portugal (POR) – Bodoe/Glimt (NOR) 0 – 3 5 – 0 a.p.
Chelsea (ENG) – (+) Paris SG (FRA) 2 – 5 0 – 3
Manchester City (ENG) – (+) Real Madrid (ESP) 0 – 3 1 – 2
(+) Arsenal (ENG) – Bayer Leverkusen (GER) 1 – 1 2 – 0
Mercredi 11 mars
Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG) 1 – 1
Paris SG (FRA) – Chelsea (ENG) 5 – 2
Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG) 3 – 0
Bodo/Glimt (NOR) – Sporting Portugal (POR) 3 – 0.