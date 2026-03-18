Point sur le 8es de finale de la Ligue des champions après les rencontres disputées mardi.

(+) Sporting Portugal (POR) – Bodoe/Glimt (NOR) 0 – 3 5 – 0 a.p.

Chelsea (ENG) – (+) Paris SG (FRA) 2 – 5 0 – 3

Manchester City (ENG) – (+) Real Madrid (ESP) 0 – 3 1 – 2

(+) Arsenal (ENG) – Bayer Leverkusen (GER) 1 – 1 2 – 0

Mercredi 11 mars

Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG) 1 – 1

Paris SG (FRA) – Chelsea (ENG) 5 – 2

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG) 3 – 0

Bodo/Glimt (NOR) – Sporting Portugal (POR) 3 – 0.