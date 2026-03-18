Coup de théâtre dans la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de déclarer la équipe du Sénégal de football forfait, attribuant ainsi la victoire (3-0) à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Réuni mardi, l’organe juridictionnel a statué sur l’appel introduit par la FRMF, contestant la décision initiale du Jury disciplinaire. L’instance a jugé cet appel recevable et fondé, annulant la première décision.

Une infraction au règlement confirmée

Dans son verdict, le Jury d’Appel a estimé que le comportement de la sélection sénégalaise entrait dans le champ d’application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

En conséquence, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est reconnue coupable d’une infraction ayant conduit à la déclaration de forfait, avec homologation du score de 3-0 en faveur du Maroc.

Toutes les autres requêtes ont été rejetées.

Le cas Ismaël Saibari revu à la baisse

Par ailleurs, le Jury d’Appel s’est penché sur plusieurs incidents liés à cette rencontre. Concernant Ismaël Saibari, joueur de la sélection marocaine, l’appel a été partiellement accepté.

Reconnu coupable d’un comportement fautif en violation du Code disciplinaire de la CAF, il voit néanmoins sa sanction allégée : une suspension de deux matches officiels, dont un avec sursis. L’amende initiale de 100 000 dollars a été annulée.

Amendes réduites pour la FRMF

Le Jury d’Appel a également examiné plusieurs incidents organisationnels impliquant la FRMF.

L’affaire des ramasseurs de balles a conduit à une amende réduite à 50 000 dollars.

Les interférences autour de la zone VAR (OFR) ont été confirmées, avec maintien de l’amende de 100 000 dollars.

L’incident du laser a entraîné une sanction revue à 10 000 dollars.

Ces décisions confirment la responsabilité partielle de la fédération marocaine dans certains aspects organisationnels, tout en allégeant les sanctions initiales.

Une décision lourde de conséquences

Cette décision du Jury d’Appel de la CAF met un terme à une affaire controversée et offre officiellement le titre continental au Maroc, sur tapis vert.

Elle souligne également la fermeté de l’instance africaine dans l’application de ses règlements disciplinaires, dans un contexte où les enjeux sportifs et organisationnels sont de plus en plus élevés.