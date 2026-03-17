Le Paris Saint-Germain se déplace ce mardi à Londres pour affronter Chelsea FC, en match retour des huitièmes de finale de la UEFA Champions League.

Fort de sa large victoire (5-2) à l’aller, le club parisien aborde cette rencontre avec un avantage confortable. Lors du premier duel, Bradley Barcola avait rapidement ouvert le score, avant que Ousmane Dembélé ne redonne l’avantage aux siens juste avant la pause.

En seconde période, malgré les réactions des Londoniens, les hommes de Luis Enrique ont fait la différence grâce notamment à l’entrée décisive de Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un doublé et passeur pour Vitinha.

Diffusion TV

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce mardi 17 mars à 21h (heure française) au Stamford Bridge.

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ FOOT, qui détient les droits de diffusion de la compétition. Les abonnés pourront suivre la rencontre sur plusieurs supports, notamment Smart TV, ordinateur, tablette et smartphone.