L’ancien joueur australien Marinko Matosevic a été suspendu pour une durée de quatre ans pour dopage par l’International Tennis Integrity Agency, a annoncé l’instance mardi.

Âgé de 40 ans et reconverti en entraîneur, l’ex-39e mondial a été reconnu coupable de plusieurs infractions commises entre 2018 et 2020, notamment liées à des pratiques de dopage sanguin.

Cinq infractions retenues

Après avoir initialement nié les accusations, Matosevic a finalement admis les faits. L’ITIA a retenu cinq infractions à son encontre, dont une particulièrement grave : avoir aidé un autre joueur à recourir au dopage.

Selon les éléments de l’enquête, il aurait également fourni des conseils pour contourner les contrôles antidopage et sur l’utilisation de substances interdites, notamment le clenbutérol.

Une interdiction totale jusqu’en 2030

En conséquence, Marinko Matosevic est désormais interdit de toute activité liée aux compétitions régies par l’ITIA. Cette sanction inclut les circuits ATP Tour et WTA Tour.

Il lui est également interdit d’exercer toute fonction d’entraîneur jusqu’en 2030, mettant un coup d’arrêt brutal à sa reconversion dans le tennis professionnel.

Des joueurs non impliqués

Matosevic avait récemment entraîné des joueurs australiens tels que Chris O’Connell et Jordan Thompson. Ces derniers ne sont toutefois pas concernés par l’affaire, précise l’ITIA.

Un parcours marqué par les Grands Chelems

Au cours de sa carrière, Marinko Matosevic avait participé aux quatre tournois du Grand Chelem, sans toutefois s’imposer au plus haut niveau.

Cette sanction met en lumière la fermeté des instances internationales face aux infractions liées au dopage, y compris lorsque celles-ci concernent d’anciens joueurs reconvertis dans l’encadrement.