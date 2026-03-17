La équipe d’Espagne de football disputera finalement un match amical face à la équipe de Serbie de football le 27 mars, en remplacement de la très attendue « Finalissima » contre l’équipe d’Argentine de football, a annoncé la Fédération espagnole de football.

Initialement prévue comme une affiche de prestige entre les champions d’Europe et d’Amérique du Sud, cette confrontation n’aura finalement pas lieu, contraignant la Roja à revoir son programme de préparation.

Un match organisé en urgence

La rencontre face à la Serbie se déroulera au stade de la Céramica, antre du Villarreal CF, durant la trêve internationale programmée du 23 au 31 mars.

Ce choix intervient après une série d’annulations qui ont perturbé le calendrier de la sélection espagnole. En effet, un autre match amical face à l’équipe d’Égypte de football avait déjà été annulé auparavant, laissant la Roja sans adversaire pour cette fenêtre internationale.

Dernier test avant le Mondial 2026

Championne d’Europe en titre, l’Espagne utilisera cette rencontre comme ultime répétition avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Face à une sélection serbe réputée pour sa solidité et son engagement, les Espagnols auront l’occasion de peaufiner leurs automatismes et d’ajuster leur dispositif tactique.

Une préparation perturbée

L’annulation de la Finalissima face à l’Argentine représente une perte sportive et médiatique pour la Roja, privée d’un duel de haut niveau face à l’une des meilleures sélections mondiales.

Malgré ce contretemps, le staff espagnol devra tirer profit de ce match contre la Serbie pour finaliser ses choix avant l’échéance mondiale.