L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une dégradation marquée des conditions climatiques ce mardi 17 mars 2026. Entre pluies intenses, grêle et rafales de vent dépassant les 70 km/h, l’activité économique, notamment sur le littoral Est, s’apprête à tourner au ralenti.

Un front pluvieux actif sur le Nord et le Centre

Le ciel tunisien se fragilise ce mardi. Des nuages denses s’installent sur le nord et localement le centre du pays, apportant des pluies éparses. Selon l’INM, ces précipitations prendront un caractère orageux et pourraient devenir particulièrement intenses sur les régions côtières de l’Est. La vigilance est de mise pour les exploitations agricoles et les infrastructures urbaines, avec des chutes de grêle localisées qui pourraient perturber les cultures de saison.

Avis de tempête : Rafales à 70 km/h et mer houleuse

Le véritable défi de cette journée réside dans l’activité éolienne. Un vent de secteur nord soufflera avec force, particulièrement près des côtes et sur les hauteurs. Les rafales, prévues pour dépasser les 70 km/h, risquent d’impacter le transport maritime et les activités portuaires sur la façade Est, où la mer sera très agitée, voire houleuse.

Contrastes thermiques marqués

Sur le plan des températures, le pays est coupé en deux. Tandis que le Nord et le littoral Est grelottent sous des maximales comprises entre 13 et 18 degrés, le reste du territoire bénéficie d’une douceur relative avec des valeurs oscillant entre 19 et 25 degrés. Ce différentiel thermique, couplé à l’humidité, renforce l’instabilité atmosphérique globale.