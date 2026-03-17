Le sélectionneur de la équipe du Brésil de football, Carlo Ancelotti, a publié la liste des joueurs retenus pour les deux matches amicaux face à équipe de France de football et à équipe de Croatie de football, ultimes tests avant la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Seleçao affrontera les Bleus le 26 mars à Boston, avant de défier la Croatie le 31 mars à Orlando. Ces deux rencontres serviront de répétition générale à quelques mois du rendez-vous mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Neymar toujours absent

La principale information de cette liste reste l’absence de Neymar. L’attaquant poursuit sa reprise après une grave blessure au genou contractée en octobre 2023 et n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau.

Interrogé récemment après un match entre Santos FC et Corinthians, Neymar a affiché ses ambitions : « Mon objectif est de revenir en équipe nationale et de jouer une Coupe du monde », tout en rappelant que la décision finale appartient au staff technique.

Un groupe mêlant cadres et jeunesse

Malgré cette absence notable, Carlo Ancelotti s’appuie sur une ossature solide. Le gardien Alisson Becker, le défenseur Marquinhos et le milieu expérimenté Casemiro figurent parmi les cadres convoqués.

En attaque, la Seleçao comptera sur Vinícius Júnior et Raphinha, accompagnés du jeune prodige Endrick, considéré comme l’un des grands espoirs du football brésilien.

Une première pour Igor Thiago

La liste se distingue également par la première convocation d’Igor Thiago. L’attaquant de Brentford FC est récompensé pour ses performances en Premier League, où il s’illustre parmi les meilleurs buteurs de la saison.

Derniers réglages avant le Mondial

Ces deux rencontres constitueront la dernière occasion pour le staff brésilien d’évaluer ses options avant l’annonce de la liste définitive, prévue le 18 mai par la Confédération brésilienne de football.

Lors du Mondial 2026, le Brésil évoluera dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l’Écosse et d’Haïti.

Cette édition marquera un tournant dans l’histoire de la compétition, avec un format élargi à 48 sélections et une organisation répartie sur plusieurs villes d’Amérique du Nord.