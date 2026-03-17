La 30e journée de la Premier League a été marquée par la solidité du leader Arsenal FC, vainqueur d’Everton FC (2-0), tandis que plusieurs prétendants ont laissé filer de précieux points, à l’image de Chelsea FC et de Liverpool FC.

Arsenal creuse l’écart en tête

Grâce à son succès maîtrisé face à Everton, Arsenal conforte sa première place avec 70 points en 31 matches. Les Gunners profitent notamment du faux pas de Manchester City, tenu en échec sur la pelouse de West Ham United (1-1).

Avec neuf longueurs d’avance sur son dauphin, le club londonien fait un pas supplémentaire vers le titre.

Manchester United assure, Chelsea rechute

De son côté, Manchester United a signé une victoire convaincante face à Aston Villa (3-1), consolidant ainsi sa troisième place au classement.

En revanche, Chelsea continue d’alterner le bon et le moins bon. Les Blues se sont inclinés à domicile contre Newcastle United (0-1), un revers qui les maintient à distance du podium.

Liverpool et Tottenham se neutralisent

Le choc entre Liverpool et Tottenham Hotspur n’a pas tenu toutes ses promesses en termes de résultat. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1), un score qui n’arrange véritablement aucune des deux formations dans la course aux places européennes.

Une journée marquée par de nombreux nuls

Plusieurs rencontres se sont soldées par des scores de parité, illustrant l’équilibre de cette journée. Brentford FC et Wolverhampton Wanderers (2-2), Crystal Palace et Leeds United (0-0), ainsi que Nottingham Forest face à Fulham FC (0-0) ont partagé les points.

Même scénario entre Burnley FC et AFC Bournemouth (0-0), confirmant une tendance à la prudence chez plusieurs équipes.

Le bas de tableau sous pression

Dans la lutte pour le maintien, la situation reste critique pour Wolverhampton Wanderers, lanterne rouge avec seulement 16 points, ainsi que pour Burnley et West Ham United, tous deux en difficulté.

À l’inverse, des équipes comme Brighton & Hove Albion, vainqueur à l’extérieur de Sunderland AFC (1-0), assurent progressivement leur maintien.