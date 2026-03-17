L’attaquant de Chelsea FC, Pedro Neto, a écopé d’un avertissement de la part de l’UEFA pour « comportement antisportif », à la suite d’un incident survenu lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA face au Paris Saint-Germain (2-5).

La sanction, annoncée lundi, reste minimale et n’aura pas d’incidence sur le match retour prévu mardi à Londres.

Un incident en fin de match à Paris

Les faits remontent aux arrêts de jeu de la rencontre disputée à Paris. Alors que le score était de 4-2 en faveur du PSG, Pedro Neto avait tenté d’accélérer la reprise du jeu en arrachant le ballon des mains d’un ramasseur de balles. Le geste avait provoqué la chute du jeune garçon.

L’incident avait entraîné une brève échauffourée entre joueurs avant que la situation ne se calme. Après une interruption, la rencontre avait repris sans sanction immédiate de l’arbitre, Alejandro Hernandez.

Une procédure disciplinaire conclue sans suspension

L’UEFA avait ouvert une procédure disciplinaire jeudi contre l’attaquant portugais de 26 ans. À l’issue de l’examen, l’instance a retenu le chef de « comportement antisportif », tout en optant pour une sanction limitée à un avertissement.

Cette décision permet au joueur de rester disponible pour le match retour à Londres.

Des excuses publiques après la rencontre

À l’issue du match, Pedro Neto avait présenté ses excuses au ramasseur de balles. « Je tiens à présenter mes excuses au ramasseur de balles. Nous étions en train de perdre et, dans l’émotion du match, j’ai voulu récupérer le ballon rapidement et je lui ai donné une petite poussée. Je ne suis pas comme ça d’habitude. J’ai agi sous le coup de l’émotion et je tiens à m’excuser », a-t-il déclaré.