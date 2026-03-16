Un projet photovoltaïque de 130 MW à Gabès a été sélectionné, en février 2026, pour bénéficier d’une subvention du Gouvernant du Japon dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC), a annoncé, lundi, l’Ambassade du Japon en Tunisie.

Ce mécanisme vise à encourager le lancement de projets contribuant la réduction de gaz à effet de serre en accordant une subvention plafonnée à 2 milliards de yens (soit environ 37 millions de dinars).

Lancé par le gouvernement japonais, le MCC, connu également sous l’appellation de “Joint Crediting Mechanism” (JCM), repose sur la coopération entre le Japon et des pays partenaires afin de financer des technologies bas carbone. Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre générées par les projets soutenus sont ensuite mesurées et converties en crédits carbone, partagés entre le Japon et le pays hôte. Ce dispositif s’inscrit dans les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique et de mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris.

Le projet de Gabès sera mis en œuvre par l’entreprise japonaise Marubeni Corporation, en partenariat avec une entreprise française. Il s’agit, en effet, du quatrième projet initié dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC) en Tunisie. Deux autres projets photovoltaïques ont été mis en oeuvre à Sidi Bouzid et un projet à Tozeur, a encore indiqué la même source.

Ces initiatives successivement approuvées dans le cadre du MCC contribuent de manière significative au renforcement de la capacité de production des énergies renouvelables en Tunisie, soutenant les efforts nationaux pour renforcer la transition énergétique et promouvoir un développement durable.

Le Japon est un partenaire de la Tunisie dans le domaine du développement énergétique, comme en témoignent les centrales électriques de Radès réalisées par des sociétés japonaises, tient à rappeler l’Ambassade du Japon en Tunisie.