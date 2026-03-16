Les matches aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF se sont disputés entre vendredi et dimanche, avec plusieurs résultats serrés et une large victoire du Mamelodi Sundowns.

Le club sud-africain s’est imposé nettement face au Stade Malien (3-0) vendredi, prenant une option avant le match retour. Dans l’autre rencontre de la journée, l’AS FAR et Pyramids FC se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Des confrontations serrées

Samedi, le RS Berkane et Al-Hilal Omdurman se sont également neutralisés (1-1), laissant la qualification indécise avant la manche retour.

Dimanche, l’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée à domicile face à l’Al Ahly SC (1-0). Ce succès permet au club tunisien de prendre un léger avantage avant le déplacement au Caire pour le match retour.

Tout reste à jouer avant les matches retour

Les rencontres retour des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique sont programmées les 21 et 22 mars. Elles détermineront les équipes qualifiées pour les demi-finales de la compétition.

Après ces matches aller, plusieurs confrontations restent ouvertes, notamment celles qui se sont soldées par des matchs nuls. En revanche, Mamelodi Sundowns abordera la seconde manche avec une avance de trois buts.