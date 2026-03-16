L’Olympic Safi et le Wydad Casablanca se sont quittés sur un match nul (1-1), dimanche soir au stade El Massira de Safi, lors du quart de finale aller de la Coupe de la CAF de football.

Les deux formations devront se départager lors du match retour, prévu dimanche prochain au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Vaca ouvre le score, Safi égalise en fin de match

Le Wydad Casablanca a pris l’avantage en seconde période grâce au Bolivien Ramiro Vaca. Le milieu de terrain a ouvert le score à la 67e minute de jeu, donnant l’avantage aux visiteurs.

L’Olympic Safi est toutefois revenu au score en fin de rencontre. À la 86e minute, Mehdi Benabid a inscrit un but contre son camp, permettant au club marocain d’égaliser et de relancer la confrontation avant la manche retour.

Ce résultat laisse les deux équipes à égalité avant la seconde confrontation qui se jouera à Casablanca.

Des résultats serrés dans les autres quarts de finale

Les autres matches aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF ont également donné lieu à des résultats disputés.

L’AS Otoho d’Oyo du Congo et le Zamalek SC d’Égypte se sont neutralisés (1-1).

Le match opposant l’Al-Masry SC d’Égypte au CR Belouizdad d’Algérie s’est également soldé par un score de parité (1-1).

Enfin, le club congolais Maniema Union a pris l’avantage face à l’USM Alger (2-1), réalisant ainsi la seule victoire de cette première manche des quarts de finale.

Les matches retour détermineront les équipes qualifiées pour les demi-finales de la compétition.