La 26e journée du championnat de France de football a confirmé la domination du Paris Saint-Germain en tête du classement, malgré un match en moins. Derrière, la lutte reste serrée pour les places européennes entre plusieurs clubs, notamment RC Lens, Olympique de Marseille et Olympique Lyonnais.

Parmi les résultats marquants du week-end, Marseille s’est imposé vendredi face à AJ Auxerre (1-0), consolidant sa troisième place au classement. Lens, en revanche, a concédé une défaite sur le terrain de FC Lorient (2-1), laissant passer l’occasion de prendre la tête du championnat.

Monaco et Nice assurent

Samedi, AS Monaco a dominé Stade Brestois 29 (2-0), confirmant sa présence dans le haut du tableau. De son côté, OGC Nice est allé s’imposer sur la pelouse d’Angers SCO (2-0).

Dimanche, plusieurs rencontres se sont soldées par des scores serrés. RC Strasbourg Alsace et Paris FC se sont neutralisés (0-0), tout comme Le Havre AC et Olympique Lyonnais (0-0).

Le match le plus prolifique de la journée a opposé FC Metz à Toulouse FC. Toulouse l’a emporté à l’extérieur (4-3) au terme d’une rencontre riche en buts.

Enfin, LOSC Lille s’est imposé sur la pelouse du Stade Rennais FC (2-1), un succès important dans la course aux places européennes.

Un match reporté et un classement serré

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes est programmée pour le 22 avril. Elle permettra au club parisien de compléter son total de matches disputés.

Au classement, le PSG reste leader avec 57 points en 25 matches. Lens suit avec 56 points en 26 rencontres, tandis que Marseille occupe la troisième place avec 49 points. Lyon (47 points) et Lille (44 points) complètent le top 5.

Dans le bas du classement, Metz ferme la marche avec 13 points, tandis que Nantes (17 points) et Auxerre (19 points) occupent également la zone de relégation.