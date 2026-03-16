La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a remporté dimanche le titre du WTA 1000 d’Indian Wells en battant la Kazakhstanaise Elena Rybakina au terme d’une finale spectaculaire (3-6, 6-3, 7-6).

Cette victoire permet à la Bélarusse de prendre sa revanche après sa défaite contre Rybakina en finale de l’Open d’Australie en janvier.

Une finale pleine de rebondissements

Âgée de 27 ans, Sabalenka a dû batailler pendant plus de deux heures face à la Kazakhstanaise de 26 ans. Menée d’un set puis d’un break, la numéro 1 mondiale est parvenue à inverser la tendance pour relancer la rencontre.

Dans le troisième set, Sabalenka a même servi pour le match à 5-4, sans parvenir à conclure immédiatement.

Le duel s’est finalement décidé lors d’un tie-break décisif, durant lequel la Bélarusse a sauvé une balle de match avant de s’imposer 8 points à 6.

Premier sacre en Californie

Grâce à ce succès, Aryna Sabalenka décroche son premier titre à Indian Wells, après deux finales perdues précédemment :

en 2025 contre Mirra Andreeva

en 2023 contre Elena Rybakina

Rybakina nouvelle numéro 2 mondiale

Malgré sa défaite, Elena Rybakina va atteindre lundi la deuxième place mondiale, le meilleur classement de sa carrière. La Kazakhstanaise restait notamment sur douze victoires consécutives face à des joueuses du Top 10.

Un nouveau record pour Sabalenka

Ce titre constitue le 10e trophée WTA 1000 pour Sabalenka, qui égale ainsi le total de Victoria Azarenka dans cette catégorie.

Seules deux joueuses font mieux dans l’histoire :

Serena Williams

Iga Świątek

La Bélarusse remporte également son deuxième titre de la saison 2026, après son sacre au tournoi de WTA 500 de Brisbane. Elle ne compte qu’une seule défaite cette année, la finale de l’Open d’Australie face à Rybakina.