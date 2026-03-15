La Tunisie accueillera, du 24 au 29 mars, le tournoi international seniors de tennis de table (messieurs et dames). La compétition réunira 128 pongistes représentant 35 pays, a indiqué dimanche le directeur technique national de la Fédération tunisienne de tennis de table, Ghazi Belkahia.

Les épreuves se dérouleront au Palais des sports d’El Menzah, à Tunis. Le programme comprend des compétitions de simple, double garçons, double filles ainsi que double mixte.

Une sélection tunisienne engagée chez les dames et les messieurs

La sélection tunisienne sera représentée chez les dames par Fadoua Garsi, Abir Haj Salah, Maram Zoghlami, Mariem Ibrahimi, Nour Ibrahimi, Balkis Souissi et Alaa Abbassi.

Chez les messieurs, Aboubaker Bouras, Wassim Essid et Habib Ameur participeront à la compétition. Deux joueurs supplémentaires pourraient être ajoutés selon le calendrier des épreuves.

L’encadrement technique de la sélection sera assuré par les entraîneurs nationaux Mourad Sta et Sofiène Beltaief.

Ajustement de la liste en raison d’un stage international

Le directeur technique national a précisé que la liste des joueurs tunisiens engagés dans ce tournoi a été ajustée en raison de sa concomitance avec un stage international organisé à Havířov, en République tchèque, du 15 au 30 mars.

Ce stage s’inscrit dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Il est organisé par la Fédération internationale de tennis de table en partenariat avec le Comité international olympique.

La Tunisie y sera représentée par Alaa Saïdi, Amir Essid et Youssef Aïdelli, accompagnés par l’entraîneur national Ghazi Belkahia.

Plusieurs joueurs bien classés attendus

Le tournoi international de Tunis enregistrera également la participation de plusieurs joueurs bien classés au niveau mondial.