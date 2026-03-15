Le club égyptien d’Al-Masry SC et les Algériens du CR Belouizdad se sont quittés sur un match nul (1-1), samedi soir à Port-Saïd, en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Une rencontre équilibrée qui laisse les deux équipes à égalité avant le match retour prévu en Algérie.

Dans une confrontation disputée, les Égyptiens ont pris l’avantage en seconde période grâce à un penalty transformé par Mohsan Salah à la 55e minute. Mais les Algériens ont arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce au remplaçant Lotfi Boussouar (90+1’), relançant complètement le suspense avant la seconde manche.

Un penalty pour Al-Masry, une égalisation tardive du CRB

Après une première période sans but, Al-Masry SC a trouvé l’ouverture peu après l’heure de jeu. Mohsan Salah a converti un penalty à la 55e minute, offrant l’avantage aux locaux et faisant basculer le rapport de force en faveur des Égyptiens.

Le CR Belouizdad a toutefois maintenu la pression jusqu’au bout. Alors que la rencontre semblait se diriger vers une courte victoire des hôtes, le remplaçant Lotfi Boussouar a surgi dans le temps additionnel pour égaliser à la 90e minute +1. Ce but tardif permet au club algérien de préserver toutes ses chances de qualification.

Un quart de finale relancé avant le match retour

Ce résultat laisse le suspense entier avant la manche retour de ce quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les deux formations se retrouveront le 21 mars au Stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger.

Avec ce nul à l’extérieur, le CR Belouizdad se place dans une position favorable avant la seconde confrontation, tandis qu’Al-Masry SC devra tenter de faire la différence loin de ses bases pour espérer rejoindre le dernier carré de la compétition.