Résultats de la 26e journée du championnat d’Allemagne de football :
Vendredi 13 mars
Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli : 2-0
Samedi 14 mars
Borussia Dortmund – FC Augsbourg
Eintracht Francfort – 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen – Bayern Munich
TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg
Hambourg SV – 1. FC Cologne
Dimanche 15 mars
Werder Brême – Mayence 05
SC Fribourg – Union Berlin
VfB Stuttgart – RB Leipzig
Classement
Pos Équipe Pts J G N P bp bc dif
1 Bayern Munich 66 25 21 3 1 92 24 +68
2 Borussia Dortmund 55 25 16 7 2 53 26 +27
3 TSG Hoffenheim 49 25 15 4 6 53 33 +20
4 VfB Stuttgart 47 25 14 5 6 50 34 +16
5 RB Leipzig 47 25 14 5 6 48 34 +14
6 Bayer Leverkusen 44 25 13 5 7 48 32 +16
7 Eintracht Francfort 35 25 9 8 8 48 49 -1
8 SC Fribourg 34 25 9 7 9 37 42 -5
9 FC Augsbourg 31 25 9 4 12 31 43 -12
10 Hambourg SV 29 25 7 8 10 28 36 -8
11 Union Berlin 28 25 7 7 11 30 42 -12
12 Borussia Mönchengladbach 28 26 7 7 12 30 43 -13
13 Werder Brême 25 25 6 7 12 29 45 -16
14 1. FC Cologne 24 25 6 6 13 34 43 -9
15 Mayence 05 24 25 5 9 11 29 41 -12
16 FC St. Pauli 24 26 6 6 14 23 42 -19
17 VfL Wolfsburg 20 25 5 5 15 34 55 -21
18 1. FC Heidenheim 14 25 3 5 17 24 57 -33
En bref
Le Bayern Munich reste largement leader avec 66 points.
Borussia Dortmund conserve la deuxième place avec 55 points.
Hoffenheim, Stuttgart et Leipzig se disputent les places européennes.
En bas du classement, Wolfsburg et Heidenheim restent en grande difficulté dans la lutte pour le maintien.