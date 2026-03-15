Résultats de la 26e journée du championnat d’Allemagne de football :

Vendredi 13 mars

Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli : 2-0

Samedi 14 mars

Borussia Dortmund – FC Augsbourg

Eintracht Francfort – 1. FC Heidenheim

Bayer Leverkusen – Bayern Munich

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Hambourg SV – 1. FC Cologne

Dimanche 15 mars

Werder Brême – Mayence 05

SC Fribourg – Union Berlin

VfB Stuttgart – RB Leipzig

Classement
Pos Équipe Pts J G N P bp bc dif
1 Bayern Munich 66 25 21 3 1 92 24 +68
2 Borussia Dortmund 55 25 16 7 2 53 26 +27
3 TSG Hoffenheim 49 25 15 4 6 53 33 +20
4 VfB Stuttgart 47 25 14 5 6 50 34 +16
5 RB Leipzig 47 25 14 5 6 48 34 +14
6 Bayer Leverkusen 44 25 13 5 7 48 32 +16
7 Eintracht Francfort 35 25 9 8 8 48 49 -1
8 SC Fribourg 34 25 9 7 9 37 42 -5
9 FC Augsbourg 31 25 9 4 12 31 43 -12
10 Hambourg SV 29 25 7 8 10 28 36 -8
11 Union Berlin 28 25 7 7 11 30 42 -12
12 Borussia Mönchengladbach 28 26 7 7 12 30 43 -13
13 Werder Brême 25 25 6 7 12 29 45 -16
14 1. FC Cologne 24 25 6 6 13 34 43 -9
15 Mayence 05 24 25 5 9 11 29 41 -12
16 FC St. Pauli 24 26 6 6 14 23 42 -19
17 VfL Wolfsburg 20 25 5 5 15 34 55 -21
18 1. FC Heidenheim 14 25 3 5 17 24 57 -33
En bref

Le Bayern Munich reste largement leader avec 66 points.

Borussia Dortmund conserve la deuxième place avec 55 points.

Hoffenheim, Stuttgart et Leipzig se disputent les places européennes.

En bas du classement, Wolfsburg et Heidenheim restent en grande difficulté dans la lutte pour le maintien.