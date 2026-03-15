Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a subi samedi sa première défaite de l’année 2026 en demi-finale du Masters 1000 d’Indian Wells Masters, en Californie, battu par le Russe Daniil Medvedev, qui affrontera l’Italien Jannik Sinner en finale.

Après une série de 16 victoires consécutives et deux titres remportés à l’Open d’Australie et au Qatar Open (tennis) à Doha, l’Espagnol de 22 ans s’est incliné 6-3, 7-6 (7/3) face à l’ancien N.1 mondial.

Medvedev stoppe la série d’Alcaraz

Dans la première manche, Medvedev a réussi le seul break du set, profitant notamment des fautes directes de son adversaire, pour prendre l’avantage.

Alcaraz a tenté de réagir dans le second set en réalisant un break pour mener 3-1, mais le Russe a immédiatement répliqué en récupérant sa mise en jeu. L’Espagnol a ensuite manqué plusieurs occasions, dont deux balles de set à 5-4, avant de céder dans le tie-break.

Très solide au service et dans les moments clés, Medvedev a parfaitement géré le jeu décisif pour s’imposer en deux sets.

Une finale Medvedev – Sinner

Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives du Russe face à Alcaraz. Leur dernier duel victorieux pour Medvedev remontait à la demi-finale de l’US Open (tennis) en 2023.

Grâce à ce succès, Daniil Medvedev se qualifie pour la finale du tournoi californien où il affrontera Jannik Sinner, vainqueur de l’Allemand Alexander Zverev 6-2, 6-4 en 1h23.

Le Russe tentera de décrocher son premier titre à Indian Wells, surnommé “Tennis Paradise”, ce qui pourrait également lui permettre de réintégrer le Top 10 mondial, avec une possible 9e place en cas de sacre.