Le choc entre la Lazio Rome et le AC Milan se jouera le dimanche 15 mars 2026 dans le cadre de la 29e journée de Serie A. La rencontre aura lieu au Stadio Olimpico et promet une opposition intense entre deux équipes historiques du championnat italien.

Le coup d’envoi de cette affiche est programmé à 20h45. Les supporters des deux clubs pourront suivre la rencontre en direct à la télévision sur la plateforme de streaming sportif DAZN, diffuseur de la compétition dans plusieurs pays.

Ce match s’annonce important pour les deux formations dans la course aux places européennes. La Lazio, portée par son public à domicile, tentera de prendre l’avantage face à un Milan ambitieux et déterminé à ramener un résultat positif de Rome.

Les fans des Rossoneri comme ceux des Biancocelesti ont donc rendez-vous dimanche soir pour suivre ce duel très attendu du championnat italien.