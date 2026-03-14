Le capitaine de Chelsea FC, Reece James, a officiellement prolongé son contrat pour six saisons supplémentaires, liant ainsi son avenir au club londonien jusqu’en 2032, a annoncé vendredi la formation de Premier League.

L’arrière droit international anglais de 26 ans, formé au club, s’est déclaré heureux de poursuivre l’aventure avec les Blues.

« Je suis ravi d’avoir prolongé mon contrat », a affirmé le joueur dans un communiqué publié par le club. « Chelsea compte énormément pour moi. J’ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures années ici », a-t-il ajouté, estimant que l’équipe possède les ressources nécessaires pour renouer avec les succès qui ont marqué les dernières saisons.

Un joueur clé du projet londonien

Depuis ses débuts avec l’équipe première, Reece James s’est imposé comme l’un des éléments essentiels du dispositif de Chelsea. Le latéral droit compte plus de 200 apparitions sous les couleurs des Blues et a contribué à plusieurs succès majeurs du club sur la scène européenne et internationale.

Parmi les trophées remportés figure notamment la prestigieuse UEFA Champions League en 2021, ainsi que la UEFA Europa Conference League et la FIFA Club World Cup remportées la saison dernière.

Cette prolongation s’inscrit dans la stratégie du club londonien visant à consolider son effectif autour de joueurs formés à l’académie et capables de porter le projet sportif sur le long terme.

Une saison chargée pour Chelsea

Sur le plan sportif, Chelsea occupe actuellement la cinquième place du championnat anglais, à neuf journées de la fin de la saison. Les Blues restent cependant sous pression dans leurs objectifs européens.

Le club s’est récemment incliné 5-2 face au Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale de la UEFA Champions League, un résultat qui complique ses chances de qualification pour le tour suivant.

Un pilier pour l’Angleterre

Avec 22 sélections avec l’Équipe d’Angleterre de football, Reece James devrait également occuper un rôle important sur la scène internationale. Le défenseur est pressenti pour être le titulaire au poste de latéral droit des Three Lions lors de la prochaine Coupe du monde de football 2026.

Après avoir traversé plusieurs périodes marquées par des blessures, le joueur semble avoir retrouvé une certaine continuité physique. Il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues cette saison, soit son total le plus élevé depuis l’exercice 2021-2022.

La prolongation de contrat du capitaine confirme ainsi la volonté de Chelsea de s’appuyer sur un leader formé au club pour bâtir ses ambitions futures, tant sur la scène nationale qu’européenne.