La N.1 mondiale, la biélorusse Aryna Sabalenka a dominé la Tchèque Linda Noskova 6-3, 6-4 afin d’atteindre pour la 3e fois la finale du tournoi WTA 1000 d’Indian Wells (Californie, Etats-Unis) samedi.

Sabalenka (27 ans) est toujours en quête d’un premier trophée en Californie, après deux défaites lors du match décisif en 2023 et 2025.

La jeune Tchèque Linda Noskova (21 ans, 14e) a été largement dominée par la favorite bélarusse, se montrant trop inconstante sur son service, une de ses forces habituelles, concédant au total sept breaks.

Sabalenka, qui avait remporté leur seule précédente confrontation en 2023, a mené 5-1 dans la première manche avant de voir son adversaire remonter à 5-3, 0-30 sur son engagement. Mais deux gros services, un point bien construit puis un ace lui ont offert le set.

La N.1 mondiale s’est emparée immédiatement du service adverse dans la deuxième manche. Noskova s’est battue pour ne pas perdre une nouvelle fois son service (3-2) mais a fini par s’incliner sur la 3e balle de match.

Elle affrontera en finale la Kazakhstanaise Elena Rybakina (N.3) qui a battu dans l’autre demi-finale l’Ukrainienne Elina Svitolina (N.9) 7-5, 6-4.