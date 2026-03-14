La 26e journée du Ligue 1 de football a débuté vendredi avec la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (1-0). Ce succès permet au club marseillais de consolider sa position dans le haut du classement.

La suite de cette journée de championnat se déroulera entre samedi et dimanche, tandis qu’une rencontre est programmée ultérieurement.

Marseille prend provisoirement la 3e place

Grâce à ce succès, l’Olympique de Marseille porte son total à 49 points en 26 matches, ce qui lui permet d’occuper la troisième place du classement provisoire.

Le leader reste le Paris Saint‑Germain avec 57 points en 25 matches, suivi de RC Lens avec 56 points également en 25 rencontres.

Derrière le trio de tête, l’Olympique Lyonnais occupe la quatrième place avec 46 points, devant le Stade Rennais (43 points) et le LOSC Lille (41 points).

Plusieurs affiches prévues samedi et dimanche

La journée se poursuivra samedi avec trois rencontres au programme : FC Lorient face au RC Lens, Angers SCO contre l’OGC Nice et AS Monaco opposé au Stade Brestois 29.

Dimanche, quatre autres matches sont programmés : RC Strasbourg recevra le Paris FC, tandis que le FC Metz affrontera le Toulouse FC.

Le Le Havre AC accueillera l’Olympique Lyonnais, alors que le Stade Rennais jouera contre le LOSC Lille.

Un match reporté au mois d’avril

La rencontre entre le Paris Saint‑Germain et le FC Nantes, comptant pour cette 26e journée, est programmée le 22 avril.

Au bas du classement, le FC Nantes occupe actuellement la 17e place avec 17 points, devant le FC Metz, dernier avec 13 points après 25 matches.