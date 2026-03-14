Ce samedi 14 mars 2026, la 29ᵉ journée de Serie A nous réserve un choc attendu entre Udinese et Juventus Turin, qui se déroulera au Bluenergy Stadium – Stadio Friuli. Les deux équipes cherchent à redresser leur saison alors que le championnat italien entre dans son sprint final. Le coup d’envoi sera donné à 20h45, offrant aux supporters un rendez-vous footballistique à ne pas manquer.

La Juventus, actuellement 6ᵉ avec 50 points, arrive en Frioul avec l’urgence de marquer des points. Après une période difficile, marquée par une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs et neuf buts inscrits pour douze encaissés, les Bianconeri doivent retrouver leur régularité pour conserver leur chance de qualification européenne. Leur riche palmarès et leur expérience seront des atouts essentiels pour relever ce défi.

De son côté, Udinese occupe la 10ᵉ place avec 36 points. Les Frioulans, irréguliers cette saison, n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs et présentent un bilan équilibré de sept buts marqués et sept encaissés. Ils tenteront d’exploiter toute faiblesse de la défense turinoise pour créer la surprise et offrir à leurs supporters une prestation solide.

Historiquement, la Juventus domine les confrontations directes récentes, avec quatre victoires sur les cinq dernières rencontres, contre une seule pour Udinese. Cette rivalité promet des duels serrés et des actions spectaculaires sur le terrain.

Pour suivre cette rencontre en direct, les supporters pourront la regarder à la télévision sur DAZN.