Le samedi 14 mars 2026, les fans de football espagnol auront rendez-vous au Estadio Santiago Bernabéu pour assister à la rencontre opposant le Real Madrid à Elche, comptant pour la 28ᵉ journée de Liga.

Les Merengues, toujours en course pour les premières places du championnat, chercheront à confirmer leur domination sur leur terrain face à une équipe d’Elche déterminée à créer la surprise. Les supporters des deux clubs sont donc invités à ne pas manquer cette confrontation, qui promet d’être intense et pleine de rebondissements.

Le coup d’envoi sera donné à 21h00, heure locale, marquant le début d’une soirée riche en émotions pour tous les amateurs de football.

Les joueurs madrilènes mettront tout en œuvre pour contrôler le rythme de la rencontre et concrétiser leurs opportunités offensives, tandis qu’Elche cherchera à surprendre son adversaire et à empocher des points précieux pour remonter au classement.

Le match Real Madrid – Elche (Liga) sera diffusé en direct le samedi 14 mars 2026 à 21h00 sur beIN Sports 2.