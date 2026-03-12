La 4ᵉ édition des Rencontres sectorielles consacrée aux industries électriques, électroniques et mécatroniques se tiendra le 26 mars , au siège de l’UTICA, à l’initiative du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME).

Placée sous le thème « Le CETIME, votre partenaire stratégique pour réussir la transition énergétique et écologique », cette rencontre s’inscrit dans un contexte marqué par l’accélération des politiques de transition énergétique, les exigences croissantes en matière de décarbonation industrielle et l’entrée en vigueur du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).

L’événement vise à poursuivre les travaux engagés lors de la première rencontre sectorielle tenue en 2025 et à transformer les recommandations issues des échanges en actions concrètes pour renforcer la compétitivité et la durabilité des industries concernées.

Les participants, dont les institutions publiques, entreprises, bureaux d’ingénierie, universités, centres de recherche et partenaires techniques seront invités à contribuer à l’élaboration d’un plan d’actions pour 2026 destiné à accompagner la transition énergétique et environnementale du secteur.

Le programme s’articule autour de trois axes de réflexion, lesquels portent sur l’efficacité énergétique et la décarbonation industrielle, le bilan et l’empreinte carbone, ainsi que la production propre et l’éco-conception, avec un accent sur l’économie circulaire, la réduction des déchets électroniques et les mécanismes de financement verts.

Selon les organisateurs, ces travaux devraient déboucher sur le lancement de projets collaboratifs à fort impact environnemental et économique, le renforcement des partenariats public-privé et le développement de solutions innovantes pour accompagner la transition énergétique et écologique des industries électriques, électroniques et mécatroniques en Tunisie.