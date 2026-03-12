Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, mercredi, au siège du département, l’ambassadrice d’Allemagne en Tunisie, Elisabeth Wolbers, accompagnée du conseiller politique de l’ambassade.

Le secrétaire d’État a, à cette occasion, souligné l’importance de préparer les échéances bilatérales prévues au cours de l’année, qui constitueront des étapes importantes pour renforcer la dynamique du dialogue politique et consolider le partenariat fructueux entre les deux pays, cite un communiqué du département.

Les deux parties ont rappelé la solidité des relations Tuniso-allemandes et réaffirmé leur volonté commune de les développer davantage dans un esprit de respect mutuel et dans le cadre d’un partenariat bénéfique pour les deux parties, d’autant plus que les deux pays célèbrent cette année le 70ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

La rencontre a également permis de passer en revue les développements régionaux récents et de mettre l’accent sur la nécessité de poursuivre la coordination et la concertation dans le cadre de l’action multilatérale au sein du système des nations unies afin de soutenir les efforts visant à renforcer la sécurité et la paix internationales et à promouvoir des approches de coopération face aux défis communs, lit-on encore de même source.