Le marché Boursier a confirmé sa reprise, enchaînant une deuxième séance consécutive haussière. Le benchmark a affiché une progression de 1,45 % à 15 268,18 points dans un volume soutenu de 9,2 MD, selon l’analyse de l’intermédiarité en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTRAPIL s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du transporteur des hydrocarbures a signé une progression de 5,3 % à 26,490 D, dans un flux de 40 mille dinars.

Le titre SOTUVER a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du verrier inscrit une avancée de 5,2 % à 16,840 D faisant savoir que la valeur a amassé des échanges de 2,4 MD.

Le titre ASSURANCE MAGHREBIA VIE a accusé le plus fort repli de la séance. L’action de l’assureur a essuyé une baisse de –2,2 % à 8,020 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 63 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge de TUNINDEX. L’action a affiché une baisse de –1,5 % à 2,600 D dans un volume modeste de 6 mille dinars.