Le Real Madrid accueille Manchester City ce mercredi 11 mars au Santiago Bernabeu pour le match aller des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.

Les Merengues ne sont pas au mieux avant ce choc. Après deux défaites consécutives, un but de Fede Valverde à la 95ᵉ minute contre le Celta Vigo a permis de sauver l’honneur et de relancer l’équipe. Toutefois, Madrid devra composer avec l’absence de plusieurs joueurs clés, dont Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, victime d’une rupture des ligaments croisés. Le club espagnol s’est qualifié pour ces huitièmes en éliminant Benfica, sans briller.

De son côté, Manchester City apparaît en progrès et semble favori pour cette double confrontation. L’an dernier, les deux équipes s’étaient déjà affrontées en barrages, avec une large victoire du Real Madrid. Le vainqueur de cette rencontre affrontera ensuite le Bayern Munich ou l’Atalanta au tour suivant.

Informations pratiques

Date et heure : mercredi 11 mars, 21h00

Lieu : Santiago Bernabeu, Madrid

Diffusion : CANAL+ FOOT