Le Paris Saint-Germain affronte Chelsea ce mercredi 11 mars au Parc des Princes pour le match aller des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Après une phase de groupes compliquée, les Parisiens ont dû passer par un barrage pour se qualifier, éliminant l’AS Monaco (2-3, 2-2).

Le PSG avait terminé la phase de groupes à la 11ᵉ place avec 14 points, mais avec des résultats décevants lors des derniers matchs : nul contre l’Athletic Bilbao (0-0), défaite face au Sporting Lisbonne (2-1) et nouveau nul contre Newcastle (1-1). En championnat, Paris reste leader, mais doit surveiller la concurrence du Racing Club de Lens.

De son côté, Chelsea a terminé à la 6ᵉ place de sa poule avec 16 points. Les Londoniens abordent cette confrontation avec confiance, ayant remporté 3 de leurs 4 derniers matchs européens et remporté la finale du Mondial des Clubs face au PSG (3-0).

Informations pratiques

Date et heure : mercredi 11 mars, 21h00

Lieu : Parc des Princes, Paris

Diffusion : CANAL+, disponible sur Smart TV, ordinateur, tablette et smartphone