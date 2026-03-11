Les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA se poursuivent avec plusieurs rencontres disputées mardi soir, offrant des résultats marquants et des scores spectaculaires.

Victoire précieuse de Galatasaray

Le Galatasaray SK s’est imposé à domicile face au Liverpool FC sur le score de 1-0. Le club turc a su profiter de son avantage à domicile pour prendre l’avantage dans cette confrontation européenne.

Le Bayern Munich déroule

La performance la plus impressionnante de la soirée est venue du FC Bayern Munich. Le club allemand a largement dominé l’Atalanta BC en s’imposant 6-1 à l’extérieur, prenant une option sérieuse sur la qualification pour les quarts de finale.

Festival offensif de l’Atlético

Dans un match riche en buts, l’Atlético de Madrid a battu Tottenham Hotspur (5-2). Les Madrilènes ont livré une prestation offensive remarquable face au club anglais.

Match nul entre Newcastle et Barcelone

Le duel entre Newcastle United et le FC Barcelone s’est terminé sur un score de parité (1-1). Ce résultat laisse le suspense entier avant la manche suivante.

Les autres affiches au programme mercredi

Les huitièmes de finale se poursuivent mercredi avec plusieurs rencontres très attendues :

Bayer 04 Leverkusen – Arsenal FC

Paris Saint‑Germain – Chelsea FC

Real Madrid – Manchester City

FK Bodø/Glimt – Sporting CP

Ces rencontres devraient compléter le tableau des confrontations de ces huitièmes de finale de la compétition européenne.