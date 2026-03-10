Une soirée-débat sur le thème « Taxes et crédits carbone : implications stratégiques pour la Tunisie » se tiendra, vendredi, 13 mars 2026, à Tunis, à l’initiative de la Friedrich Naumann Foundation (FNF) en collaboration avec le réseau TWNET (Femmes Tunisiennes pour la transition énergétique).

Cette rencontre vise à décrypter les enjeux économiques et financiers de la transition bas-carbone dans le pays, indique la FNF sur ses réseaux sociaux.

Face à l’urgence climatique et à l’évolution des réglementations internationales, cette initiative cherche à définir une feuille de route tunisienne en matière de décarbonation. Elle réunira des représentants des institutions publiques, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, des start-ups, des universités et de la société civile pour analyser les mécanismes de taxe carbone et de crédits carbone, ainsi que leurs retombées économiques potentielles.

Le programme s’articulera autour de deux panels thématiques. Le premier posera les bases conceptuelles de ces mécanismes et identifiera les acteurs clés susceptibles d’être impliqués. Le second examinera les défis et opportunités pour la Tunisie, en comparant les scénarios d’une taxe carbone, d’un marché du carbone ou d’une combinaison des deux instruments.

La soirée sera ponctuée par le lancement officiel d’un consortium de décarbonation, porté par des startups tunisiennes de premier plan avec le soutien de TWNET et de la FNF.

Axée sur l’écosystème entrepreneurial, la soirée comprendra également une présentation de start-ups tunisiennes « greentech » et se clôturera par une discussion ouverte avec le public, dont les contributions serviront à formuler des recommandations concrètes pour renforcer l’écosystème national.

Cette initiative se veut une plateforme de connexion entre les acteurs clés et une contribution aux discussions stratégiques sur l’avenir énergétique et climatique de la Tunisie, dans une perspective d’investissement et d’innovation liés à la finance verte.