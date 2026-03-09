La 25e journée du Championnat du Portugal de football s’est déroulée du 6 au 9 mars. À l’issue des rencontres déjà disputées, le FC Porto conserve la première place du classement avec 66 points, devant le Sporting CP (62 points) et le SL Benfica (59 points).

Le match le plus attendu de la journée, disputé dimanche, a opposé Benfica à Porto. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2), un résultat qui permet au FC Porto de maintenir son avance en tête du championnat.

Le Sporting freiné par Braga

Dans une autre affiche importante de cette journée, le Sporting Braga et le Sporting CP se sont neutralisés (2-2). Ce résultat laisse le Sporting Portugal à quatre points du leader.

Le Sporting Braga conserve pour sa part la quatrième place du classement avec 46 points.

Plusieurs matches nuls lors de cette journée

Plusieurs rencontres se sont terminées sans vainqueur lors de cette 25e journée.

Moreirense FC et CD Nacional ont partagé les points (1-1).

Le FC Alverca et AVS Futebol SAD se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

Même résultat entre Estoril Praia et Casa Pia AC (0-0).

Dimanche, Estrela da Amadora et Gil Vicente FC ont également fait match nul (2-2).

Victoires de Famalicão et Santa Clara

Quelques équipes ont toutefois réussi à s’imposer lors de cette journée.

Vendredi, FC Famalicão a battu FC Arouca (1-0).

Dimanche, le CD Santa Clara s’est imposé face au Vitória de Guimarães (2-0).

Un match encore au programme

La 25e journée doit se conclure lundi avec la rencontre entre CD Tondela et Rio Ave FC.

Avant ce match, Rio Ave occupe la 16e place avec 21 points en 24 matches, tandis que Tondela est 17e avec 19 points en 24 rencontres.

Au bas du classement, AVS Futebol SAD ferme la marche avec 10 points après 25 journées.