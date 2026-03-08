Dans le cadre de la 28ᵉ journée de Serie A, AC Milan reçoit Inter Milan pour un classico italien très attendu. La rencontre se jouera le dimanche 8 mars 2026 au Stadio Giuseppe Meazza, avec un coup d’envoi à 20h45.

Une affiche sous haute tension

Ce duel opposera deux des plus grands clubs italiens, avec des enjeux importants en championnat.

AC Milan, jouant à domicile, cherchera à confirmer sa solidité et à prendre des points précieux pour se rapprocher des premières places.

Inter Milan, toujours ambitieux, visera à imposer son style de jeu et à contrecarrer les plans de son rival historique, dans un match où la moindre erreur peut être décisive.

Historique et rivalité

Les confrontations entre ces deux équipes, surnommées le Derby della Madonnina, sont toujours très suivies et marquées par une intensité et une rivalité historique. Chaque rencontre entre les Milanais est un moment fort du championnat italien, avec des supporters passionnés des deux côtés.

Diffusion et suivi

Le match sera diffusé en direct sur DAZN à 20h45, offrant aux fans la possibilité de suivre toutes les actions, les buts et les analyses en direct

Compétition : Serie A – 28ᵉ journée

Date : dimanche 8 mars 2026

Heure : 20h45

Stade : Stadio Giuseppe Meazza

Diffusion TV : DAZN