Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche s’attèle à la mise en œuvre d’un projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des écosystèmes dégradés dans les gouvernorats de Béja, Siliana et Bizerte.

Le coût global de ce projet est estimé à environ 73,54 millions de dinars, financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), en sa qualité d’administrateur des ressources du Fonds stratégique pour le climat (FSC) dans le cadre du Programme d’investissement forestier (PIF).

Ce programme vise à soutenir et à développer ce modèle agricole tout en réhabilitant les systèmes forestiers et pastoraux dégradés, particulièrement dans les terres privées et le domaine forestier de l’État. L’objectif est de dynamiser le développement des zones rurales, de réduire l’empreinte carbone et de renforcer la résilience face aux répercussions des changements climatiques.

Une séance de travail tenue, vendredi, sous la présidence du Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des Ressources hydrauliques, Hamadi Habib a été consacrée au suivi de l’état d’avancement de ce projet.

Le projet devrait générer environ 2 200 emplois directs et indirects au profit de 42 000 bénéficiaires. Ce volet social repose sur l’appui aux micro-projets, l’instauration de mécanismes de prévention contre les incendies de forêt et le renforcement des systèmes de veille proactive.

L’intervention technique prévoit notamment la restauration de 3 000 hectares de forêts, la fixation de 200 hectares de dunes côtières et la protection annuelle de 30 000 hectares, avec un accent particulier sur l’utilisation de semences locales résistantes aux parasites.

Sur le plan des infrastructures, le projet inclut l’ouverture et l’aménagement de 90 km de pistes forestières et rurales, la création de 15 réservoirs d’eau ainsi que la réhabilitation de 4 pépinières agricoles.