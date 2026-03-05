Dans le cadre de son engagement continu en matière de responsabilité sociétale, Ooredoo Tunisie a choisi cette année, à travers son programme « Tounes T3ich », de renforcer davantage son soutien aux familles dans le besoin en mettant en place une initiative de développement durable visant à améliorer leur situation financière et à leur offrir des opportunités de revenus à long terme.

Plutôt que de se limiter à une aide ponctuelle, Ooredoo Tunisie, en collaboration avec l’association Soli & Green, a apporté un soutien financier et matériel à plusieurs Groupements de Développement Agricole (GDA) situés à Nefza, Aïn Draham, Zaghouan, Tunis, Takelsa et Mannouba.

Ces neuf GDAs regroupent environ 400 agriculteurs, dont la majorité sont des femmes rurales, ce qui signifie que près de 400 familles tunisiennes bénéficieront directement de cette initiative. Ce soutien vise à renforcer et à développer leurs activités agricoles et de transformation agroalimentaire grâce à la mise à disposition d’équipements essentiels tels que des ruches, séchoirs, presses électriques pour l’extraction d’huile, distillateurs, ainsi que d’autres outils permettant de valoriser les produits locaux, d’améliorer la qualité de la production et d’augmenter les revenus.

Les GDAs bénéficiaires sont actifs dans plusieurs filières, notamment les plantes séchées, le miel, les huiles essentielles, l’eau de rose et de géranium, les produits alimentaires traditionnels conservés, l’huile d’olive, le caroube, les épices, ainsi que d’autres produits agricoles à forte valeur ajoutée. Cette démarche contribue à renforcer l’économie sociale et solidaire tout en soutenant les chaînes de valeur locales.

Cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique de responsabilité sociétale de Ooredoo Tunisie, axée sur le développement durable, l’autonomisation des femmes rurales et le renforcement des économies locales à travers des solutions concrètes permettant de garantir une autonomie financière et un impact durable.

À cette occasion, Eyas Assaf, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « La responsabilité sociétale des entreprises demeure une priorité majeure pour Ooredoo Tunisie à travers notre programme “Tounes T3ich”. Ce Ramadan, nous sommes fiers de soutenir près de 400 familles tunisiennes en contribuant à renforcer leurs moyens de subsistance et en leur permettant de développer davantage leurs propres activités. À travers ce type d’initiatives, nous souhaitons contribuer à l’amélioration des conditions de vie, au soutien des communautés locales et à la création d’un impact positif durable dans les régions où nous opérons. »

À travers cette initiative, Ooredoo Tunisie réaffirme son engagement fort en faveur des communautés locales et de la création d’un impact positif à long terme, en ligne avec sa vision d’une société plus inclusive et résiliente.