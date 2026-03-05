La nouvelle édition de la manifestation organisée par Italian Exhibition Group sur la transition énergétique a été inaugurée par le Ministre de l’Environnement et de la Sécurité énergétique. Maurizio Renzo Ermeti, président d’IEG, Anna Montini, conseillère municipale en charge de la transition écologique de la Ville de Rimini, Maurizio Forte, Directeur général des Secteurs Export de l’Agence ICE, Vinicio Mosé Vigilante, PDG de GSE, et Irene Priolo, conseillère régionale en charge de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité, des transports et des infrastructures de la Région Émilie-Romagne ont pris part à la cérémonie d’ouverture. En parallèle, la nouvelle édition de DPE – International Electricity Expo. Présentation de la SSEC – Storage & Solar Expo Conference organisée par IEG à Vicence

Rimini, 4 mars 2026 – L’Italie au cœur de la nouvelle géographie de l’énergie. Ce matin a débuté KEY – The Energy Transition Expo, le salon d’IEG (Italian Exhibition Group) de référence en Europe, en Afrique et dans le bassin méditerranéen sur la transition énergétique, qui accueillera jusqu’au vendredi 6 mars au Parc des expositions de Rimini, sur une superficie de 125 000 mètres carrés répartie en 24 pavillons, plus de 1 000 exposants, dont environ 30 % en provenance de l’étranger. Plus de 500 acheteurs invités et délégations en provenance de 50 pays sont attendus, grâce au soutien de l’Agence ICE et du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI).

KEY 2026 a été inauguré aujourd’hui lors d’une cérémonie d’ouverture en présence du Ministre de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin. Sont intervenus : Maurizio Renzo Ermeti, président d’IEG, Anna Montini, conseillère municipale en charge de la transition écologique de la Ville de Rimini, Maurizio Forte, Directeur général des Secteurs Export de l’Agence ICE, Vinicio Mosé Vigilante, PDG de GSE, et Irene Priolo, conseillère régionale en charge de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité, des transports et des infrastructures de la Région Émilie-Romagne ont pris part à la cérémonie d’ouverture.

« L’Italie, a expliqué le Ministre de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, croit aux énergies renouvelables et à la neutralité technologique, dans le cadre d’une stratégie de développement durable concrète et non idéologique. Les événements internationaux confirment l’importance qu’il y a à investir dans la sécurité énergétique, en libérant dans le même temps le formidable potentiel des énergies renouvelables : une vision qui a également pris forme à travers le récent décret Énergie. Nous ne pouvons exclure aucun vecteur de notre mix énergétique : cela signifie également miser, comme nous avons choisi de le faire à travers le projet de loi présenté au Parlement, sur un nouveau nucléaire propre et durable ». « Le monde des entreprises présent à KEY, conclut Gilberto Pichetto Fratin, déjà porteur d’une vision avancée de l’environnement, qui privilégie l’innovation et la qualité ».

La journée inaugurale de KEY – The Energy Transition Expo a été l’occasion de présenter à la communauté internationale de l’énergie SSEC – Storage & Solar Expo Conference, le nouvel événement B2B entièrement dédié au solaire et aux systèmes de stockage d’énergie organisé par IEG – Italian Exhibition Group.

Prévu les 22 et 23 septembre 2026 au Parc des expositions de Vicence, SSEC est un événement vertical et hautement spécialisé, qui vient compléter KEY, dont l’objectif est d’offrir au marché un format compact, axé sur le business direct et le networking qualifié entre producteurs, distributeurs, compagnies EPC, concepteurs, investisseurs et grands consommateurs d’énergie.

En se concentrant exclusivement sur le photovoltaïque, le stockage et les solutions intégrées pour la gestion de l’énergie, SSEC se présente comme le nouveau hub de référence de la filière, renforçant ainsi la position d’IEG dans le secteur des salons consacrés à la transition énergétique et garantissant la continuité des relations avec le marché tout au long de l’année.

À NE PAS MANQUER AU SALON

Technologies, innovations et recherche ont rendez-vous à Rimini. Des panneaux solaires colorés aux batteries aux ions de sodium, des innovants systèmes de stockage de l’énergie thermique à sable fluidisé à ceux conçus pour un usage résidentiel, en passant par l’agrivoltaïque et les solutions de recharge électrique à haute puissance, les excellences européennes et mondiales exposées au salon témoignent du dynamisme d’un marché qui, y compris dans la difficile conjoncture présente, continue de soutenir les investissements dans la transition énergétique.

À visiter, dans les pavillons consacrés à l’efficacité, le nouveau projet de KEY HOME — Healthy, Optimized, Measured, Efficient qui reproduit un édifice 100 % intelligent, efficace et durable.

Parmi les événements prévus demain et à ne pas manquer :

La présentation du Rapport sur l’état de la durabilité énergétique dans la filière du bâtiment établi par le Comité technique et scientifique de KEY et par FEDERCOSTRUZIONI

établi par le Comité technique et scientifique de KEY et par FEDERCOSTRUZIONI « EPC et Finance : la nouvelle phase des énergies renouvelables », organisé par le Comité technique et scientifique de KEY et par Elemens

», organisé par le Comité technique et scientifique de KEY et par Elemens « Énergie et innovation : la coopération internationale du MASE pour la transition énergétique », organisé par le Ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)

», organisé par le Ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) « La centralité de l’efficacité énergétique pour la compétitivité, la sécurité énergétique et la décarbonation », organisé par l’AGICI

», organisé par l’AGICI « Les femmes dans le secteur énergétique : chiffres, rôles et dynamiques professionnelles », organisé par Italia Solare et KEY

», organisé par Italia Solare et KEY « Good news, bad news, fake news : les énergies renouvelables entre fiction et réalité », organisé par Italy4Climate

», organisé par Italy4Climate « Le réseau de recharge pour les voitures électriques : où en sommes-nous en Italie et en Europe ? », organisé par GSE et Motus-E

», organisé par GSE et Motus-E « Solar PV/Wind and Battery Storage Systems : the key to energy self-sufficiency, Driving Africa’s Energy Transition », organisé par Res4Africa.

», organisé par Res4Africa. « Énergie et transports : les scénarios IEA entre innovation technologique et sécurité des approvisionnements», organisé par l’IEA (International Energy Agency), Motus-E et KEY.

Le programme complet de KEY 2026 est disponible en suivant le lien : www.key-expo.com/eventi

DPE – INTERNATIONAL ELECTRICITY EXPO

Parallèlement à KEY, la nouvelle édition de DPE – International Electricity Expo a également ouvert ses portes. La manifestation consacrée à l’écosystème de la production, de la transmission, de la distribution, de la sécurité et de l’automatisation électrique, organisée par Italian Exhibition Group en collaboration avec l’Association Generazione Distribuita – Moteurs, Composants, Groupes électrogènes, membre d’ANIMA Confindustria – et la Fédération ANIE – qui représente au sein du Système Confindustria les entreprises actives dans les filières de l’électrotechnique et de l’électronique et les entrepreneurs généraux industriels.

ABOUT KEY 2026 (À PROPOS DE KEY 2026)

Statut : Foire internationale ; Organisation : Italian Exhibition Group S.p.A. ; Fréquence : annuelle ; Édition : 4ème ; Dates : Du 4 au 6 mars 2026 ; mail keyenergy@iegexpo.it ; Site internet : http://www.key-expo.com ; Facebook : https://www.facebook.com/keyexpo/ ; Instagram : https://www.instagram.com/key_expo/ ; LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/keyenergy/