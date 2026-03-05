Le club brésilien de Flamengo a annoncé mercredi la nomination du technicien portugais Leonardo Jardim comme nouvel entraîneur. Cette décision intervient quelques jours après le limogeage inattendu de Filipe Luis, officialisé au début de la semaine.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le club de Rio de Janeiro a confirmé l’arrivée du technicien portugais et la signature d’un contrat courant jusqu’en décembre 2027. « Bienvenue à Flamengo, Leonardo Jardim », a indiqué le club carioca, précisant que l’accord a été conclu mercredi.

Âgé de 51 ans, l’entraîneur portugais a dirigé sa première séance d’entraînement le jour même de sa nomination. Sa présentation officielle devant les médias est prévue jeudi.

Un remplacement rapide après le licenciement de Filipe Luis

Leonardo Jardim succède à Filipe Luis, dont le licenciement a été annoncé dans la nuit de lundi à mardi. Cette décision est intervenue peu après une large victoire de Flamengo face à Madureira (8-0).

Le départ du technicien brésilien a surpris, compte tenu de ce résultat favorable. Aucun autre détail n’a été précisé dans le texte concernant les raisons exactes de ce choix.

Flamengo, considéré comme le club disposant actuellement du budget le plus élevé en Amérique du Sud, connaît toutefois un début de saison difficile. L’équipe n’a pas réussi à décrocher les premiers titres qu’elle visait cette année.

Un entraîneur expérimenté passé par Monaco

Avant cette nomination, Leonardo Jardim avait quitté en décembre le club brésilien de Cruzeiro, dix mois après son arrivée. L’entraîneur avait alors expliqué sa décision par la volonté de préserver sa « santé physique et mentale ».

Le technicien portugais est notamment connu pour son passage sur le banc de AS Monaco, avec lequel il a remporté le championnat de France en 2017. Cette expérience constitue l’un des principaux repères de sa carrière d’entraîneur.

Un début de saison difficile pour Flamengo

Malgré ses ambitions, Flamengo n’a pas réussi à s’imposer dans les premières compétitions disputées cette année. Le club a d’abord perdu la Supercoupe du Brésil face aux Corinthians (2-0), un premier trophée visé pour lancer la saison.

Quelques semaines plus tard, l’équipe s’est également inclinée lors de la Recopa Sudamericana. La rencontre, disputée au Stade Maracanã, s’est soldée par une défaite 3-2 contre le club argentin de Lanús.

Dans ce contexte, la direction du club brésilien a choisi de confier son banc à Leonardo Jardim, chargé de relancer la dynamique sportive de l’équipe.