La Banque mondiale et le gouvernement tunisien ont décidé de renforcer leur partenariat en faveur de la résilience climatique du pays, à travers un financement additionnel de 50 millions de dollars destiné au Programme intégré de résilience aux catastrophes en Tunisie (ResCat).

Ce nouvel appui porte l’enveloppe globale du programme à 175 millions de dollars, contre 125 millions mobilisés lors de son lancement en 2021, selon un communiqué publié mercredi par l’institution financière internationale.

Le financement supplémentaire permettra d’étendre la protection contre les inondations urbaines à trois régions particulièrement exposées: Tunis-Ouest, Gabès et Djerba.

Cette extension s’appuiera sur l’expérience acquise dans les villes de Bizerte, Monastir et Nabeul, déjà couvertes par le programme initial.

Cette décision intervient dans un contexte de risques climatiques croissants. Les graves inondations de janvier 2026, marquées par les plus fortes précipitations enregistrées depuis plus de 70 ans, ont provoqué d’importantes perturbations dans plusieurs régions du pays, soulignant l’urgence d’investir dans des infrastructures résilientes et des systèmes d’alerte performants.

Selon la Banque mondiale, le programme élargi devrait bénéficier à plus de 660.000 personnes supplémentaires, notamment dans des corridors à forte densité de population et des pôles économiques stratégiques.

Les investissements visent à maintenir l’activité des entreprises, protéger les emplois existants et créer de nouvelles opportunités, en particulier dans l’exploitation et la maintenance des infrastructures de protection contre les inondations.

Outre les ouvrages physiques, le financement additionnel soutiendra la modernisation des systèmes hydrométéorologiques et d’alerte précoce ainsi que le renforcement des mécanismes de financement des risques de catastrophe, dans une approche intégrée combinant infrastructures, données et protection financière.

Le programme initial, cofinancé par la Banque mondiale et l’Agence française de développement, a déjà permis de protéger près de 170.000 personnes vulnérables contre les inondations dans plusieurs villes tunisiennes et d’appuyer le déploiement de systèmes pilotes d’alerte précoce ainsi que le renforcement des institutions nationales chargées de la gestion des risques.