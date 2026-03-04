La Tunisie et le Sultanat d’Oman ont examiné, mardi, les modalités de déploiement de médecins spécialistes tunisiens pour des missions de courte durée, en vue de finaliser un accord encadrant le projet de « médecin visiteur ».

Une rencontre en visioconférence a réuni des représentants de l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), du ministère tunisien de la Santé et de son homologue omanais, ainsi que du Bureau de coopération technique auprès de l’Ambassade de Tunisie à Mascate, afin de faire avancer ce dispositif.

Selon les informations publiées sur les réseaux sociaux officiels de l’ATCT, cette réunion visait à coordonner les efforts entre les deux ministères de la Santé pour arrêter les modalités de contractualisation des praticiens tunisiens. Le mécanisme envisagé permettra à des médecins spécialistes d’effectuer des missions ponctuelles au Sultanat d’Oman, favorisant un transfert d’expertise ciblé.

Ces concertations s’inscrivent dans le cadre des programmes de coopération technique inscrits dans les travaux des commissions mixtes tuniso-omanaises, notamment en matière de recrutement de compétences et d’échange de savoir-faire.

Par-delà l’aspect contractuel, les participants ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de la santé et d’assurer un suivi efficace de ce projet, qui illustre la dynamique de partenariat entre Tunis et Mascate.